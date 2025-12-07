MARCHÉ DE NOËL Puissalicon
D30 Puissalicon Hérault
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Rejoignez-nous pour une journée féérique au Château de Serjac ! Venez vivre la magie de Noël rencontre avec le Père Noël, artisans locaux, douceurs sucrées & salées, ateliers enfants, balades à poney, musique et tombola pleine de surprises. Un moment magique à partager en famille ! Pensez au covoiturage !
D30 Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 76 00 reception@serjac.com
English :
Join us for a magical day at Château de Serjac! Come and experience the magic of Christmas: meet Santa Claus, local craftsmen, sweet and savoury treats, children’s workshops, pony rides, music and a tombola full of surprises. A magical moment to share with the whole family! Don’t forget to carpool!
German :
Begleiten Sie uns zu einem märchenhaften Tag im Château de Serjac! Erleben Sie den Zauber von Weihnachten: Treffen mit dem Weihnachtsmann, lokale Kunsthandwerker, süße und herzhafte Leckereien, Kinderworkshops, Ponyreiten, Musik und eine Tombola voller Überraschungen. Ein magischer Moment, den Sie mit Ihrer Familie teilen können! Denken Sie an Fahrgemeinschaften!
Italiano :
Unitevi a noi per una giornata magica al Castello di Serjac! Venite a vivere la magia del Natale: incontrate Babbo Natale, artigiani locali, dolci e salati, laboratori per bambini, passeggiate sui pony, musica e una tombola piena di sorprese. Un momento magico da condividere con tutta la famiglia! Non dimenticatevi di fare il carpooling!
Espanol :
Disfrute de un día mágico en el castillo de Serjac Venga a vivir la magia de la Navidad: encuentro con Papá Noel, artesanos locales, delicias dulces y saladas, talleres infantiles, paseos en poni, música y una tómbola llena de sorpresas. Un momento mágico para compartir con toda la familia ¡No olvide compartir coche!
