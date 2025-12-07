MARCHÉ DE NOËL

D30 Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

? Rejoignez-nous pour une journée féérique au Château de Serjac ! Venez vivre la magie de Noël rencontre avec le Père Noël, artisans locaux, douceurs sucrées & salées, ateliers enfants, balades à poney, musique et tombola pleine de surprises. Un moment magique à partager en famille ! ?? Pensez au covoiturage ??

.

D30 Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 76 00 reception@serjac.com

English :

? Join us for a magical day at Château de Serjac! Come and experience the magic of Christmas: meet Santa Claus, local craftsmen, sweet and savory treats, children’s workshops, pony rides, music and a tombola full of surprises. A magical time to share with the whole family! Think carpooling ??

German :

? Begleiten Sie uns zu einem märchenhaften Tag im Château de Serjac! Erleben Sie den Zauber von Weihnachten: Treffen mit dem Weihnachtsmann, lokale Kunsthandwerker, süße und herzhafte Leckereien, Kinderworkshops, Ponyreiten, Musik und eine Tombola voller Überraschungen. Ein magischer Moment für die ganze Familie!? Denken Sie an Fahrgemeinschaften ?

Italiano :

? Unitevi a noi per una giornata magica al Castello di Serjac! Venite a vivere la magia del Natale: incontrate Babbo Natale, artigiani locali, dolci e salati, laboratori per bambini, passeggiate sui pony, musica e una tombola piena di sorprese. Un momento magico da condividere con tutta la famiglia! Pensate di fare car pooling?

Espanol :

? Disfrute de un día mágico en el castillo de Serjac Venga a vivir la magia de la Navidad: encuentro con Papá Noel, artesanos locales, delicias dulces y saladas, talleres infantiles, paseos en poni, música y una tómbola llena de sorpresas. Un momento mágico para compartir con toda la familia ¿Piensa compartir coche?

L’événement MARCHÉ DE NOËL Puissalicon a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT AVANT-MONTS