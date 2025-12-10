Marché de Noël Pujols
Marché de Noël Pujols dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Pujols Lot-et-Garonne
Gratuit
Gratuit
Date :
2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Père Noël, stands producteurs et artisans, food truck sur place.
Bénéfices reversés à l’hôpital de Villeneuve-sur-Lot.
Salle des fêtes Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 76 16 13
English :
Santa Claus, producer and artisan stands, food truck on site.
Proceeds donated to Villeneuve-sur-Lot hospital.
