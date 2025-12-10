Marché de Noël Pujols

Marché de Noël

Salle des fêtes Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Père Noël, stands producteurs et artisans, food truck sur place.

Bénéfices reversés à l’hôpital de Villeneuve-sur-Lot.

Salle des fêtes Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 76 16 13

English :

Santa Claus, producer and artisan stands, food truck on site.

Proceeds donated to Villeneuve-sur-Lot hospital.

