Marché de Noël Quartier Hauteville Lisieux
Marché de Noël Quartier Hauteville Lisieux samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël Quartier Hauteville
131A Rue Roger Aini Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Le Marché de Noël de Lisieux au stade de Hauteville revient du samedi 20 au dimanche 21 décembre, avec un beau programme
Samedi 20 décembre, de 10h à 19h
10h 12h concert d’Audrey & Max
15h 17h concert de Flavie
10h 12h & 14h 18h maquillage par Aurore
10h 12h & 14h & 18h descente en luge par Schatzi Park
Dimanche 21 décembre, de 10h à 19h
10h30 12h30 concert de Flavie
14h30 16h concert de Coralie
10h 12h & 14h 18h maquillage par Abra-Maquillos
10h 12h & 14h 18h descente en luge par Schatzi Park
30 exposants seront présents pour prolonger la magie des fêtes et vous faire découvrir leurs créations et spécialités gourmandes. Les visiteurs pourront flâner entre les stands, profiter des décorations lumineuses et partager un moment festif en famille ou entre amis. .
131A Rue Roger Aini Lisieux 14100 Calvados Normandie
English : Marché de Noël Quartier Hauteville
L’événement Marché de Noël Quartier Hauteville Lisieux a été mis à jour le 2025-12-04 par Calvados Attractivité