Marché de Noël Quartier Hauteville

131A Rue Roger Aini Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Le Marché de Noël de Lisieux au stade de Hauteville revient du samedi 20 au dimanche 21 décembre, avec un beau programme

Samedi 20 décembre, de 10h à 19h

10h 12h concert d’Audrey & Max

15h 17h concert de Flavie

10h 12h & 14h 18h maquillage par Aurore

10h 12h & 14h & 18h descente en luge par Schatzi Park

Dimanche 21 décembre, de 10h à 19h

10h30 12h30 concert de Flavie

14h30 16h concert de Coralie

10h 12h & 14h 18h maquillage par Abra-Maquillos

10h 12h & 14h 18h descente en luge par Schatzi Park

30 exposants seront présents pour prolonger la magie des fêtes et vous faire découvrir leurs créations et spécialités gourmandes. Les visiteurs pourront flâner entre les stands, profiter des décorations lumineuses et partager un moment festif en famille ou entre amis. .

131A Rue Roger Aini Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : Marché de Noël Quartier Hauteville

L’événement Marché de Noël Quartier Hauteville Lisieux a été mis à jour le 2025-12-04 par Calvados Attractivité