Marché de Noël Quelaines-Saint-Gault Quelaines-Saint-Gault

Marché de Noël Quelaines-Saint-Gault

Place de l'église Quelaines-Saint-Gault Mayenne

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 15:00:00

2025-12-06

Plongez dans la magie de Noël à Quelaines Saint-Gault !

Le marché de Noël avec vos commerçants, artisans et associations aura lieu le samedi 6 décembre de 10h à 15h sur la Place de l’Église !

Des animations seront proposées toute la journée et notamment une nouveauté la course de karts à pédales (à partir de 5 ans), rencontre avec le Père Noël. Buvette & restauration (tartiflette et dessert sera proposé le midi, sur réservation). .

