Marché de Noël La halle aux grains Quettehou

Marché de Noël

La halle aux grains 1 place du marché Quettehou Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-14

2025-12-12

Cette année encore, le comité des fêtes de Quettehou organise sur trois jours un grand marché de noël à la Halle aux grains de Quettehou. De nombreux stands et exposants seront présents pour ravir vos envies. L’évènement aura lieu les 12, 13 et 14 décembre 2025. .

La halle aux grains 1 place du marché Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 08 42 94 82 lagarrigue-patrick@orange.fr

