Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Trelly Quettreville-sur-Sienne

Marché de Noël Trelly Quettreville-sur-Sienne dimanche 23 novembre 2025.

Marché de Noël

Trelly 41 Le Bourg Quettreville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :
2025-11-23

Marché de Noël par l’APE à la salle des fêtes de Trelly (Quettreville-sur-Sienne).   .

Trelly 41 Le Bourg Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie   apevivelacour@hotmail.com

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme