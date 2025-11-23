Marché de Noël Trelly Quettreville-sur-Sienne
Marché de Noël Trelly Quettreville-sur-Sienne dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Trelly 41 Le Bourg Quettreville-sur-Sienne Manche
Marché de Noël par l’APE à la salle des fêtes de Trelly (Quettreville-sur-Sienne). .
Trelly 41 Le Bourg Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie apevivelacour@hotmail.com
