Marché de Noël Salle des fêtes Quettreville-sur-Sienne

Salle des fêtes 30 Rue de la Roseraie Quettreville-sur-Sienne Manche
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
Marché de noël de l’APE de Quettreville-sur-Sienne.
Le samedi 29 novembre de 14h à 19h et le dimanche 30 novembre de 10h à 18h dans la salle des fêtes de Quettreville-sur-Sienne. .
Salle des fêtes 30 Rue de la Roseraie Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie marchedenoelquettreville@gmail.com
