Marché de Noël Centre d’accueil Saint Front Queyrières

Marché de Noël

Centre d’accueil Saint Front 1 route de Fay sur Lignon Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

Le Centre d’Accueil de Saint-Front organise son premier marché de Noël les 5 et 6 Décembre.

Un moment convivial pour préparer les fêtes, découvrir les savoir-faire locaux et partager la magie de Noël ✨ (programme des animations à venir…)

.

Centre d’accueil Saint Front 1 route de Fay sur Lignon Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 56 77

English :

The Saint-Front Welcome Center is organizing its first Christmas market on December 5 and 6.

A convivial opportunity to prepare for the festive season, discover local crafts and share in the magic of Christmas… (program of events to come…)

German :

Das Centre d’Accueil de Saint-Front organisiert am 5. und 6. Dezember seinen ersten Weihnachtsmarkt.

Ein geselliger Moment, um sich auf die Feiertage vorzubereiten, das lokale Know-how zu entdecken und den Zauber von Weihnachten zu teilen… (Programm der Animationen folgt…)

Italiano :

Il 5 e 6 dicembre, il Centro di accoglienza di Saint-Front organizza il suo primo mercatino di Natale.

È un ottimo modo per prepararsi alle festività, scoprire l’artigianato locale e condividere la magia del Natale… (programma degli eventi in arrivo…)

Espanol :

Los días 5 y 6 de diciembre, el Centro de Acogida de Saint-Front organiza su primer mercado navideño.

Es una buena manera de prepararse para las fiestas, descubrir la artesanía local y compartir la magia de la Navidad… (programa de actos próximamente…)

L’événement Marché de Noël Queyrières a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal