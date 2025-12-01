Marché de Noël Quincerot

Marché de Noël Quincerot dimanche 14 décembre 2025.

Gratuit

14 décembre 2025
2025-12-14

Bijoux, coffrets cadeaux, décorations, gourmandises.
Buvette et restauration sur place.   .

Quincerot 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 27 56 

