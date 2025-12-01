Marché de Noël Quincerot
Marché de Noël Quincerot dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Quincerot Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Bijoux, coffrets cadeaux, décorations, gourmandises.
Buvette et restauration sur place. .
Quincerot 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 27 56
