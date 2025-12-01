Marché de Noël

Quincerot Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Bijoux, coffrets cadeaux, décorations, gourmandises.

Buvette et restauration sur place. .

Quincerot 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 27 56

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Quincerot a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois