Marché de Noël Quingey

Marché de Noël

place Saint-Martin Quingey Doubs

Le marché de noël de Quingey aura lieu le vendredi 12 décembre, de 16h30 à 21h.

Balade en calèche de 17h à 20h.

Visite du père Noël.

Buvette et restauration sur place.

Organisé par la mairie de Quingey, en partenariat avec l’association des commerçants et artisans UDEVAL. .

place Saint-Martin Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté matthey.philippe.gb@gmail.com

