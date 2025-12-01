Marché de Noël Quingey
Marché de Noël Quingey vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
place Saint-Martin Quingey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 16:30:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Le marché de noël de Quingey aura lieu le vendredi 12 décembre, de 16h30 à 21h.
Balade en calèche de 17h à 20h.
Visite du père Noël.
Buvette et restauration sur place.
Organisé par la mairie de Quingey, en partenariat avec l’association des commerçants et artisans UDEVAL. .
place Saint-Martin Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté matthey.philippe.gb@gmail.com
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Quingey a été mis à jour le 2025-11-24 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON