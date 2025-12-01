Marché de Noël Quingey

Marché de Noël Quingey vendredi 12 décembre 2025.

Marché de Noël

place Saint-Martin Quingey Doubs

Gratuit

Début : 2025-12-12 16:30:00
fin : 2025-12-12 21:00:00

2025-12-12

Le marché de noël de Quingey aura lieu le vendredi 12 décembre, de 16h30 à 21h.
Balade en calèche de 17h à 20h.
Visite du père Noël.
Buvette et restauration sur place.
Organisé par la mairie de Quingey, en partenariat avec l’association des commerçants et artisans UDEVAL.   .

place Saint-Martin Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   matthey.philippe.gb@gmail.com

