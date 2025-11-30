MARCHÉ DE NOËL SALLE DES FETES Ramonville-Saint-Agne

MARCHÉ DE NOËL

SALLE DES FETES Rue Joliot Curie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Le grand retour du marché de Noël de Ramonville pour le bonheur des petits et grands !

Une cinquantaine de stands vous accueille pour ce grand marché de Noël. Nombreux produits locaux et artisanaux pour trouver vos plus jolies idées cadeaux.

Les animations et la venue du Père Noël marquent cette édition.

Organisé par le Comité des Oeuvres Sociales de la ville. .

cos@mairie-ramonville.fr

Ramonville’s Christmas market is back, to the delight of young and old alike!

Die große Rückkehr des Weihnachtsmarktes in Ramonville zur Freude von Groß und Klein!

Torna il mercatino di Natale di Ramonville, per la gioia di grandi e piccini!

Vuelve el mercado navideño de Ramonville, ¡para deleite de grandes y pequeños!

