Marché de Noël Razac-d’Eymet

Marché de Noël Razac-d’Eymet samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez passer un moment chaleureux et conviviale pour préparer les fêtes comme il se doit !

Vous retrouverez sur place

– Stands d’artisans locaux

– Animations, buvette avec des petites douceurs et l’incontournable vin chaud

– Restauration sur place le soir

Pour le plus grand plaisir des plus petits, à 17h, le Père Noël viendra nous rendre visite avec des friandises ! .

Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 29 76 51 aperazacfonroquesingleyrac@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Razac-d’Eymet a été mis à jour le 2025-09-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides