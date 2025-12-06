Marché de Noël Razac-d’Eymet
Marché de Noël Razac-d’Eymet samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet Dordogne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Venez passer un moment chaleureux et conviviale pour préparer les fêtes comme il se doit !
Vous retrouverez sur place
– Stands d’artisans locaux
– Animations, buvette avec des petites douceurs et l’incontournable vin chaud
– Restauration sur place le soir
Pour le plus grand plaisir des plus petits, à 17h, le Père Noël viendra nous rendre visite avec des friandises ! .
Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 29 76 51 aperazacfonroquesingleyrac@gmail.com
