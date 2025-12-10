Marché de Noël Razès

Marché de Noël

Place André Dufraisse Razès Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Venez célébrer les fêtes de fin d’année avec les saveurs et les talents de notre terroir ! Découvrez une sélection généreuse de produits locaux, de créations artisanales uniques et d’idées cadeaux authentiques. Nos producteurs et artisans seront heureux de vous guider et de partager leur savoir-faire pour sublimer vos tables et vos cadeaux. .

Place André Dufraisse Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 38 91 00 mairie.razes@wanadoo.fr

