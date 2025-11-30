Marché de Noël

1 Route de l’Église, 76750 Rebets Rebets Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

La mairie de Rebets vous invite à son marché de Noël ce dimanche 30 novembre.

Venez vous promener et admirer les stands des exposants et artisans locaux. Ne ratez pas non plus les visites du Père Noël sur la place de l’église de 11h à 11h30 et de 16h à 16h30.

Possibilité de se restaurer sur place avec des stands sucrée, une buvette et un food-truck.

Venez nombreux au Marché de Noël de la mairie de Rebets ! .

+33 2 35 34 07 11 mairiederebets@wanadoo.fr

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Rebets a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin