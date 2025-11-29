Marché de Noël Rédené

Marché de Noël

Salle François le Roux Rédené Finistère

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Stands d’artisans (+ de 50), vin chaud, restauration sur place.

Balades à dos d’ânes. 16h Arrivée du Père Noël. 18h30, feu d’artifice offert par la municipalité. .

Salle François le Roux Rédené 29300 Finistère Bretagne +33 6 84 16 09 60

