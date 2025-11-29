Marché de Noël Rédené
Marché de Noël Rédené samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle François le Roux Rédené Finistère
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Stands d’artisans (+ de 50), vin chaud, restauration sur place.
Balades à dos d’ânes. 16h Arrivée du Père Noël. 18h30, feu d’artifice offert par la municipalité. .
Salle François le Roux Rédené 29300 Finistère Bretagne +33 6 84 16 09 60
