Marché de Noël Refuge LDAS Refuge LDAS Neuville-sur-Sarthe

Marché de Noël Refuge LDAS

Refuge LDAS 2 chemin de Gueuzay Neuville-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de noël au profit du refuge

Créations des bénévoles, idées cadeaux, buvette et crêpes. .

Refuge LDAS 2 chemin de Gueuzay Neuville-sur-Sarthe 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 57 43

English :

Christmas market in aid of the refuge

German :

Weihnachtsmarkt zu Gunsten des Tierheims

Italiano :

Mercatino di Natale a favore del rifugio

Espanol :

Mercadillo navideño a beneficio del refugio

