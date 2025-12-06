Marché de Noël Refuge LDAS Refuge LDAS Neuville-sur-Sarthe
Marché de Noël Refuge LDAS Refuge LDAS Neuville-sur-Sarthe samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël Refuge LDAS
Refuge LDAS 2 chemin de Gueuzay Neuville-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-07 16:30:00
2025-12-06
Marché de noël au profit du refuge
Créations des bénévoles, idées cadeaux, buvette et crêpes. .
Refuge LDAS 2 chemin de Gueuzay Neuville-sur-Sarthe 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 57 43
English :
Christmas market in aid of the refuge
German :
Weihnachtsmarkt zu Gunsten des Tierheims
Italiano :
Mercatino di Natale a favore del rifugio
Espanol :
Mercadillo navideño a beneficio del refugio
