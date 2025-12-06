Marché de Noël Reichshoffen

Marché de Noël Reichshoffen samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Cour des Tanneurs et île Luxembourg Reichshoffen Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

2025-12-06

Vivez des moments magique en famille ou entre amis à Reichshoffen en découvrant les créations originales des artisans présents sur le marché de Noël et en participant aux nombreuses animations proposées !

Dans le cadre de « Reichshoffen, ville de lumières », la Cour des Tanneurs et de l’île Luxembourg sont décorées pour la période de l’Avent et de Noël, le marché de Noël accueille une quarantaine d’exposants qui proposeront artisanat, décorations et spécialités locales. Vous pourrez également vous restaurer sur place (baguettes flambées, émincé alsacien, dampfnudle, potages, crêpes, gaufres, vin chaud, chocolat chaud…). 0 .

Cour des Tanneurs et île Luxembourg Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 30 mairie@reichshoffen.fr

English :

Experience magical moments with your family or friends in Reichshoffen by discovering the original creations of the artisans present at the Christmas market and by participating in the many activities on offer!

German :

Erleben Sie magische Momente mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden in Reichshoffen, indem Sie die originellen Kreationen der Kunsthandwerker auf dem Weihnachtsmarkt entdecken und an den zahlreichen angebotenen Animationen teilnehmen!

Italiano :

Vivete momenti magici in famiglia o con gli amici a Reichshoffen, scoprendo le originali creazioni degli artigiani presenti al mercatino di Natale e partecipando alle numerose attività proposte!

Espanol :

Viva momentos mágicos con su familia o amigos en Reichshoffen descubriendo las originales creaciones de los artesanos presentes en el mercado navideño y participando en las numerosas actividades que se ofrecen

