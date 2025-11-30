Marché de Noël Reignac-sur-Indre

Marché de Noël

Place du Bourg du Fau Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Tout au long de la journée chasse aux lutins, arbre à vœux, vente de sapins, contes de Noël…

10h-12h30 et 14h-18h déambulation d’un magicien

10h30-12h30 et 13h-17h présence du Père Noël

11h-11h30 animation musicale

16h élection du pull de Noël adulte

Buvette et restauration sur place.

Tout au long de la journée chasse aux lutins, arbre à vœux, vente de sapins, contes de Noël, pêche à la ligne…

10h-12h30 et 14h-18h déambulation d’un magicien

10h30-12h30 et 13h-17h présence du Père Noël

11h-11h30 animation musicale

16h élection du pull de Noël adulte

Buvette et restauration sur place. .

Place du Bourg du Fau Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 10 81 05 foliesreignacoises37@gmail.com

English :

All day long: elf hunt, wishing tree, tree sales, Christmas tales…

10 a.m.-12:30 p.m. and 2 p.m.-6 p.m.: a magician on tour

10:30 a.m.-12:30 p.m. and 1 p.m.-5 p.m.: presence of Santa Claus

11am-11.30am: musical entertainment

4pm: election of the adult Christmas sweater

Refreshments and food on site.

German :

Den ganzen Tag über: Wichteljagd, Wunschbaum, Baumverkauf, Weihnachtsmärchen…

10.00-12.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr: Ein Zauberer zieht durch die Straßen

10.30-12.30 Uhr und 13.00-17.00 Uhr: Anwesenheit des Weihnachtsmanns

11h-11h30: Musikalische Unterhaltung

16 Uhr: Wahl des erwachsenen Weihnachtspullovers

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Tutto il giorno: caccia all’elfo, albero dei desideri, vendita di alberi di Natale, racconti di Natale…

10.00-12.30 e 14.00-18.00: un mago in tournée

10.30-12.30 e 13.00-17.00: Babbo Natale in visita

11.00-11.30: intrattenimento musicale

ore 16.00: elezione del maglione natalizio per adulti

Rinfreschi e cibo in loco.

Espanol :

Durante todo el día: caza de elfos, árbol de los deseos, venta de árboles de Navidad, cuentos navideños…

de 10.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 18.00 h.: gira de un mago

de 10.30 a 12.30 h. y de 13.00 a 17.00 h.: visita de Papá Noel

11.00-11.30 h: animación musical

16.00 h: elección del jersey de Navidad para adultos

Refrescos y comida in situ.

L’événement Marché de Noël Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2025-11-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire