Marché de Noël Reignac-sur-Indre
Marché de Noël Reignac-sur-Indre dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Place du Bourg du Fau Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Tout au long de la journée chasse aux lutins, arbre à vœux, vente de sapins, contes de Noël, pêche à la ligne…
10h-12h30 et 14h-18h déambulation d’un magicien
10h30-12h30 et 13h-17h présence du Père Noël
11h-11h30 animation musicale
16h élection du pull de Noël adulte
Buvette et restauration sur place. .
Place du Bourg du Fau Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 10 81 05 foliesreignacoises37@gmail.com
English :
All day long: elf hunt, wishing tree, tree sales, Christmas tales…
10 a.m.-12:30 p.m. and 2 p.m.-6 p.m.: a magician on tour
10:30 a.m.-12:30 p.m. and 1 p.m.-5 p.m.: presence of Santa Claus
11am-11.30am: musical entertainment
4pm: election of the adult Christmas sweater
Refreshments and food on site.
German :
Den ganzen Tag über: Wichteljagd, Wunschbaum, Baumverkauf, Weihnachtsmärchen…
10.00-12.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr: Ein Zauberer zieht durch die Straßen
10.30-12.30 Uhr und 13.00-17.00 Uhr: Anwesenheit des Weihnachtsmanns
11h-11h30: Musikalische Unterhaltung
16 Uhr: Wahl des erwachsenen Weihnachtspullovers
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Tutto il giorno: caccia all’elfo, albero dei desideri, vendita di alberi di Natale, racconti di Natale…
10.00-12.30 e 14.00-18.00: un mago in tournée
10.30-12.30 e 13.00-17.00: Babbo Natale in visita
11.00-11.30: intrattenimento musicale
ore 16.00: elezione del maglione natalizio per adulti
Rinfreschi e cibo in loco.
Espanol :
Durante todo el día: caza de elfos, árbol de los deseos, venta de árboles de Navidad, cuentos navideños…
de 10.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 18.00 h.: gira de un mago
de 10.30 a 12.30 h. y de 13.00 a 17.00 h.: visita de Papá Noel
11.00-11.30 h: animación musical
16.00 h: elección del jersey de Navidad para adultos
Refrescos y comida in situ.
L’événement Marché de Noël Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2025-11-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire