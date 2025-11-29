Marché de Noël Maison des Arts et de la Culture Rémelfing

Maison des Arts et de la Culture 1 Place du Château Rémelfing

Samedi 2025-11-29 15:00:00

2025-11-29 21:00:00

2025-11-29

L’Interassociation de Rémelfing investit la toute nouvelle Maison des Arts et de la Culture pour son traditionnel marché de noël.

De nombreux artisans, créateurs et producteurs seront présents, une journée festive pleine d’animation qui raviront petits et grands.

Il se dit que le Père Noël lui aussi sera de la partie.

Buvette et restauration par les associations du village.Tout public

Maison des Arts et de la Culture 1 Place du Château Rémelfing 57200 Moselle Grand Est +33 6 45 55 52 13 secretariatinterremelfing@gmail.com

English :

The Rémelfing Interassociation is taking over the brand-new Maison des Arts et de la Culture for its traditional Christmas market.

Numerous artisans, creators and producers will be on hand, making for a festive day of entertainment that will delight young and old alike.

Santa Claus will also be present.

Refreshments and food provided by village associations.

German :

Die Interassociation de Rémelfing nutzt das brandneue Maison des Arts et de la Culture für ihren traditionellen Weihnachtsmarkt.

Zahlreiche Kunsthandwerker, Designer und Produzenten werden anwesend sein. Ein festlicher Tag voller Animationen, die Groß und Klein begeistern werden.

Es wird gemunkelt, dass auch der Weihnachtsmann mit von der Partie sein wird.

Getränke und Speisen werden von den Vereinen des Dorfes angeboten.

Italiano :

L’Interassociazione di Rémelfing si trasferisce nella nuovissima Maison des Arts et de la Culture per il suo tradizionale mercatino di Natale.

Una serie di artigiani, designer e produttori saranno a disposizione per offrire una giornata di festa a grandi e piccini.

Si dice che ci sarà anche Babbo Natale.

Rinfreschi e cibo forniti dalle associazioni del villaggio.

Espanol :

La Interasociación de Rémelfing ocupa la flamante Maison des Arts et de la Culture para celebrar su tradicional mercado navideño.

Un gran número de artesanos, diseñadores y productores se darán cita para ofrecer una jornada festiva de entretenimiento a grandes y pequeños.

Se rumorea que Papá Noel también estará presente.

Refrescos y comida a cargo de las asociaciones del pueblo.

