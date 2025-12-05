Marché de Noël Remiremont

Marché de Noël

1 place Christian Poncelet Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

7122.02

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-28 20:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-08 2025-12-13 2025-12-15 2025-12-20 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27

Venez découvrir le marché de Noël de Remiremont, un rendez-vous féérique qui se tient tout au long du mois de décembre au cœur de la ville. Une vingtaine d’exposants vous accueillent dans une ambiance chaleureuse, proposant des produits artisanaux, des créations locales, des gourmandises et des idées cadeaux pour petits et grands.

Le marché s’anime tout au long du mois de décembre avec des activités pour toute la famille animations musicales, concours de lutins, soirée électro-Vosges, visite du Père Noël ou encore cortège de Saint-Nicolas. Les visiteurs peuvent flâner entre les chalets illuminés, savourer des spécialités locales et profiter de l’atmosphère festive qui rend cette période unique.

Situé en cœur de ville, le marché de Noël de Remiremont est l’endroit idéal pour partager des moments conviviaux, se plonger dans l’esprit des fêtes et faire le plein de découvertes !Tout public

7122.02 .

1 place Christian Poncelet Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 42 17 mairie@remiremont.fr

English :

Come and discover the Remiremont Christmas market, a magical event held throughout December in the heart of the town. Twenty or so exhibitors welcome you in a warm atmosphere, offering craft products, local creations, delicacies and gift ideas for young and old.

The market comes alive throughout December with activities for the whole family, including musical entertainment, an elf contest, an electro-Vosges evening, a visit from Santa Claus and a St. Nicholas procession. Visitors can stroll between the illuminated chalets, savour local specialities and enjoy the festive atmosphere that makes this period so unique.

Located in the heart of the town, Remiremont?s Christmas market is the ideal place to share convivial moments, immerse yourself in the spirit of the festive season and make plenty of discoveries!

L’événement Marché de Noël Remiremont a été mis à jour le 2025-11-28 par OT REMIREMONT