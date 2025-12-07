Marché de Noël Rémuzat

Marché de Noël

Marché artisanal et de producteurs dans les salles chauffées du village vacances Les Lavandes

Parking à proximité

Buvette

Petite restauration sur place

Tombola

Neaclub Les Lavandes Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net

English :

Craft and producers’ market in the heated halls of Les Lavandes vacation village

Parking lot nearby

Refreshment bar

Snacks on site

Tombola

