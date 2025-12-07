Marché de Noël Rémuzat
Marché de Noël Rémuzat dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Neaclub Les Lavandes Rémuzat Drôme
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Marché artisanal et de producteurs dans les salles chauffées du village vacances Les Lavandes
Parking à proximité
Buvette
Petite restauration sur place
Tombola
Neaclub Les Lavandes Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net
English :
Craft and producers’ market in the heated halls of Les Lavandes vacation village
Parking lot nearby
Refreshment bar
Snacks on site
Tombola
