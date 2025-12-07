Marché de Noël

Rémuzat Drôme

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Le Marché de Noël de Rémuzat revient pour célébrer la magie des fêtes dans une ambiance chaleureuse et festive !

Venez flâner entre les stands, déguster les spécialités locales et partager un moment de fête en famille ou entre amis.

Les lavandes Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net

English :

The Rémuzat Christmas Market returns to celebrate the magic of the festive season in a warm and festive atmosphere!

Come and stroll between the stalls, sample local specialities and share a festive moment with family and friends.

German :

Der Weihnachtsmarkt von Rémuzat kehrt zurück, um den Zauber der Festtage in einer warmen und festlichen Atmosphäre zu feiern!

Schlendern Sie zwischen den Ständen, probieren Sie die lokalen Spezialitäten und teilen Sie einen festlichen Moment mit der Familie oder mit Freunden.

Italiano :

Il Mercatino di Natale di Rémuzat torna a celebrare la magia delle feste in un’atmosfera calda e festosa!

Venite a passeggiare tra le bancarelle, assaggiate le specialità locali e condividete un momento di festa con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Vuelve el Mercado de Navidad de Rémuzat para celebrar la magia de las fiestas en un ambiente cálido y festivo

Venga a pasear entre los puestos, deguste las especialidades locales y comparta un momento festivo con la familia y los amigos.

