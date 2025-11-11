Marché de Noël Route de Sécheval Renwez

Marché de Noël

Route de Sécheval Musée de la forêt Renwez Ardennes

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

de 10h à 18h Renseignements 03 24 54 93 19Collecte de jouets neufs au profit des enfants hospitalisés, organisée par le conseil municipal des jeunes.

Route de Sécheval Musée de la forêt Renwez 08150 Ardennes Grand Est +33 3 24 54 93 19 info@renwez.com

English :

10 a.m. to 6 p.m. Information: 03 24 54 93 19Collection of new toys for hospitalized children, organized by the municipal youth council.

German :

von 10h bis 18h Auskunft: 03 24 54 93 19Sammlung von neuem Spielzeug zugunsten von Kindern im Krankenhaus, organisiert vom Jugendstadtrat.

Italiano :

dalle 10.00 alle 18.00 Informazioni: 03 24 54 93 19Raccolta di giocattoli nuovi a favore dei bambini in ospedale, organizzata dal consiglio comunale dei giovani.

Espanol :

de 10.00 a 18.00 h Información: 03 24 54 93 19Recogida de juguetes nuevos en beneficio de los niños hospitalizados, organizada por el consejo local de la juventud.

