Marché de Noël | Réparsac

22 rue des écoles Réparsac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le Comité des Fêtes de Réparsac vous invite à plonger dans la magie de Noël lors de son marché de Noël, qui se tiendra le dimanche 7 décembre 2025, de 10h à 18h.

.

22 rue des écoles Réparsac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 56 09

English : Christmas Market | Réparsac

The Comité des Fêtes de Réparsac invites you to immerse yourself in the magic of Christmas at its Christmas market, to be held on Sunday December 7, 2025, from 10am to 6pm.

L’événement Marché de Noël | Réparsac Réparsac a été mis à jour le 2025-12-03 par Destination Cognac