Marché de Noël Résidence Domitys Résidence Domitys Nevers

Rendez vous vendredi 12 de 9h à 18h à la Résidence Domitys de Nevers.

Venez découvrir un marché d’artisanat et participez aux différentes animations comme la présence du Père Noël.

Infos au 03.79.32.01.00 .

Résidence Domitys 170 Rue de la Raie Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 59 28 48 70 nevers@domitys.fr

