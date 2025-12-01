Marché de Noël Résidence Domitys Résidence Domitys Nevers
Résidence Domitys 170 Rue de la Raie Nevers Nièvre
Début : 2025-12-12 09:00:00
fin : 2025-12-12 18:00:00
Rendez vous vendredi 12 de 9h à 18h à la Résidence Domitys de Nevers.
Venez découvrir un marché d’artisanat et participez aux différentes animations comme la présence du Père Noël.
Infos au 03.79.32.01.00 .
Résidence Domitys 170 Rue de la Raie Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 59 28 48 70 nevers@domitys.fr
