Marché de Noël + Restitution d’une œuvre éphémère Connac

Marché de Noël + Restitution d’une œuvre éphémère

47 place des Coufinhals Connac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’Atelier Bleu a le plaisir de vous inviter à un moment exceptionnel.

De 14h à 20h, un marché de Noël artisanal prendra place dans la galerie créations originales, pièces uniques et inspirations de saison vous y attendront.

À cette occasion, nous vous convions également à la restitution de la sculpture SEKHMET de Marc Favier.

Façonnée en extérieur sur le site de la galerie depuis plusieurs mois, cette œuvre prendra vie sous vos yeux et s’illuminera en résonance avec des rythmes inattendus.

Nous n’en dirons pas plus… mais soyez assurés que le moment sera magique. .

English :

L’Atelier Bleu is pleased to invite you to an exceptional event.

German :

Das Atelier Bleu freut sich, Sie zu einem außergewöhnlichen Moment einladen zu können.

Italiano :

L’Atelier Bleu è lieto di invitarvi a un evento eccezionale.

Espanol :

L’Atelier Bleu tiene el placer de invitarle a un acontecimiento excepcional.

