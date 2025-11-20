Marché de Noël Rethel
Marché de Noël Rethel vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël
Boulevard de la 4e armée Rethel Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-19
PROGRAMME 2025 A VENIR programme 2024 Vendredi 20 décembre 2024 16h Ouverture du marché.de 18h à 20h Concert de chants de Noël avec Nathalie19h Pause musicale pour l’inauguration officielle par Monsieur le Maire Samedi 21 décembre 2024 de 10h à 23h Le marché vous ouvre ses portes pour une journée pleine de surprises. Dimanche 22 décembre 2024 de 10h à 23h Une journée festive avec 15h: Démonstration des Majorettes Festi Arts.19h Concert de chants de Noël avec Marianne Lundi 23 décembr e 2024 de 10h à 20h Dernière journée pour profiter du marché féerique. Animations magiques tout le week-end Le Père Noël sera présent avec ses lutins sous la tonnelle magnifiquement décorée par Un Rêve à Partager, qui vous plongera comme chaque année dans un décor féérique. Venez immortaliser ce moment magique avec lui !Vos mascottes préférées Chase, Marcus, Stella, Angèle, Olaf présentes tout le week-end.Tout le week-end, Papy l’Clown ravira les petits et grands avec ses ballons magiques, il créera de magnifiques animaux en ballon sous vos yeux émerveillés, repartez avec un souvenir amusant et coloré ! Patinoire mise à disposition par la mairie de Ville de Rethel. Plein d’idées cadeaux Artisanat, décorations, et gourmandises locales vous attendent pour des fêtes inoubliables.
Boulevard de la 4e armée Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 51 40
English :
2025 PROGRAMME TO COME 2024 program: Friday, December 20, 2024 4pm: Market opening.6pm to 8pm: Christmas carol concert with Nathalie7pm: Musical break for the official inauguration by the Mayor Saturday, December 21, 2024 10am to 11pm: The market opens its doors for a day full of surprises. Sunday, December 22, 2024 from 10am to 11pm: A festive day with:3pm: Festi Arts Majorettes demonstration.7pm: Christmas carol concert with Marianne Monday, December 23, 2024 from 10am to 8pm: Last day to enjoy the fairytale market. Magical entertainment all weekend long:Santa Claus will be present with his elves under the arbour, magnificently decorated by Un Rêve à Partager, who will, as every year, immerse you in a magical setting. Your favorite mascots: Chase, Marcus, Stella, Angèle, Olaf will be on hand all weekend long.all weekend long, Papy l’Clown will delight young and old alike with his magical balloons, creating magnificent balloon animals before your amazed eyes. leave with a fun and colorful souvenir! Ice rink provided by Rethel town council. Plenty of gift ideas: local crafts, decorations and delicacies await you for unforgettable festivities.
German :
PROGRAMM 2025 ZUKUNFT Programm 2024: Freitag, 20. Dezember 2024 16 Uhr: Eröffnung des Marktes.18 bis 20 Uhr: Weihnachtsliederkonzert mit Nathalie19 Uhr: Musikalische Pause für die offizielle Eröffnung durch den Bürgermeister Samstag, 21. Dezember 2024 von 10 bis 23 Uhr: Der Markt öffnet seine Türen für einen Tag voller Überraschungen. Sonntag, 22. Dezember 2024, 10-23 Uhr: Ein festlicher Tag mit:15 Uhr: Vorführung der Majoretten Festi Arts.19 Uhr: Weihnachtslieder-Konzert mit Marianne Montag, 23. Dezember 2024, 10-20 Uhr: Letzter Tag, um den märchenhaften Markt zu genießen. Magische Animationen während des gesamten Wochenendes:Der Weihnachtsmann wird mit seinen Elfen in der von Un Rêve à Partager wunderschön dekorierten Laube anwesend sein, die Sie wie jedes Jahr in eine märchenhafte Szenerie eintauchen lässt. Halten Sie diesen magischen Moment mit ihm fest!Ihre Lieblingsmaskottchen: Chase, Marcus, Stella, Angèle, Olaf, die das ganze Wochenende über anwesend sind.Das ganze Wochenende über wird Papy l’Clown Groß und Klein mit seinen magischen Ballons begeistern. Er wird vor Ihren staunenden Augen wunderschöne Ballontiere erschaffen, nehmen Sie ein lustiges und farbenfrohes Souvenir mit nach Hause! Die Eislaufbahn wird von der Stadtverwaltung von Ville de Rethel zur Verfügung gestellt. Viele Geschenkideen: Kunsthandwerk, Dekorationen und lokale Leckereien erwarten Sie für ein unvergessliches Fest.
Italiano :
PROGRAMMA COMING 2025 Programma 2024: venerdì 20 dicembre 2024 ore 16.00: apertura del mercato.ore 18.00-20.00: concerto di canti natalizi con Nathalie ore 19.00: pausa musicale per l’apertura ufficiale da parte del Sindaco sabato 21 dicembre 2024 dalle 10.00 alle 23.00: il mercato apre le sue porte per una giornata piena di sorprese. Domenica 22 dicembre 2024 dalle 10.00 alle 23.00: una giornata di festa con:ore 15.00: dimostrazione delle Festi Arts Majorettes.ore 19.00: concerto di canti natalizi con Marianne Lunedì 23 dicembre 2024 dalle 10.00 alle 20.00: ultimo giorno per godersi il mercatino delle fiabe. Intrattenimento magico per tutto il fine settimana: Babbo Natale sarà presente con i suoi elfi sotto il pergolato magnificamente decorato da Un Rêve à Partager, che come ogni anno vi immergerà in un ambiente magico. Le vostre mascotte preferite: Chase, Marcus, Stella, Angèle e Olaf saranno a disposizione per tutto il fine settimana, e Papy il Clown delizierà grandi e piccini con i suoi magici palloncini, creando magnifici animali di palloncini davanti ai vostri occhi stupiti Pista di pattinaggio su ghiaccio a cura del Comune di Rethel. Tante idee regalo: artigianato, decorazioni e prelibatezze locali vi aspettano per un periodo di festa indimenticabile.
Espanol :
PRÓXIMO PROGRAMA 2025 Programa 2024: Viernes 20 de diciembre de 2024 de 16:00 h: Apertura del mercado.De 18:00 h a 20:00 h: Concierto de villancicos con Nathalie7:00 h: Pausa musical para la inauguración oficial por el alcalde Sábado 21 de diciembre de 2024 de 10:00 h a 23:00 h: El mercado abre sus puertas para una jornada llena de sorpresas. Domingo 22 de diciembre de 2024 de 10:00 a 23:00 h: Jornada festiva con:15:00 h: Demostración de las Majorettes del Festi Arts.19:00 h: Concierto de villancicos con Marianne Lunes 23 de diciembre de 2024 de 10:00 a 20:00 h: Último día para disfrutar del mercado de cuento. Animaciones mágicas durante todo el fin de semana: Papá Noel estará presente con sus duendes bajo el emparrado magníficamente decorado por Un Rêve à Partager, que, como cada año, le sumergirá en un ambiente mágico. Sus mascotas favoritas: Chase, Marcus, Stella, Angèle y Olaf estarán presentes durante todo el fin de semana, y Papy l’Clown hará las delicias de grandes y pequeños con sus globos mágicos, creando magníficos animales con globos ante sus asombrados ojos Pista de hielo a cargo del ayuntamiento de Rethel. Muchas ideas para regalar: artesanía, decoración y delicias locales le esperan para pasar unas fiestas inolvidables.
