Marché de Noël Retournac

Marché de Noël

place Boncompain Retournac Haute-Loire

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Le marché de Noël aura lieu place Boncompain. Artisans, créateurs et producteurs locaux vous proposeront leurs idées cadeaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00 mairie@ville-retournac.fr

English :

The Christmas market will take place on Place Boncompain. Local craftsmen, designers and producers will be on hand with gift ideas in a warm and friendly atmosphere!

