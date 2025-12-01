Marché de Noël Retournac
Marché de Noël Retournac samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
place Boncompain Retournac Haute-Loire
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Le marché de Noël aura lieu place Boncompain. Artisans, créateurs et producteurs locaux vous proposeront leurs idées cadeaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00 mairie@ville-retournac.fr
English :
The Christmas market will take place on Place Boncompain. Local craftsmen, designers and producers will be on hand with gift ideas in a warm and friendly atmosphere!
