Marché de Noël Salle et cour Caron Revin samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle et cour Caron Quai Quinet Revin Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Venez déambuler et vous laisser emporter dans la magie de Noël… Nombreux stands, idées cadeaux, tatouages à paillettes, Père Noël, princesse/robot, balade en poney, sculpture sur ballon, spectacle de feu… Ouverture du marché de Noël aux visiteurs Samedi 13 décembre de 10h à 19h. Dimanche 14 décembre de 10h à 18h. Entrée libre. Bienvenue à toutes et tous…
Salle et cour Caron Quai Quinet Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 65
English :
Come and enjoy the magic of Christmas… Numerous stalls, gift ideas, glitter tattoos, Santa Claus, princess/robot, pony rides, balloon sculpture, fire show… Christmas market open to visitors: Saturday, December 13, 10am to 7pm. Sunday, December 14, 10am to 6pm. Free admission. All welcome…
German :
Schlendern Sie durch die Straßen und lassen Sie sich von der Magie der Weihnacht mitreißen… Zahlreiche Stände, Geschenkideen, Glitzertattoos, Weihnachtsmann, Prinzessin/Roboter, Ponyreiten, Luftballonschnitzerei, Feuershow… Öffnung des Weihnachtsmarkts für Besucher: Samstag, 13. Dezember, 10:00 bis 19:00 Uhr. Sonntag, 14. Dezember von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Herzlich willkommen…
Italiano :
Venite e lasciatevi trasportare dalla magia del Natale… Tante bancarelle, idee regalo, tatuaggi glitterati, Babbo Natale, principessa/robot, passeggiate su pony, sculture di palloncini, spettacolo di fuoco… Mercatino di Natale aperto ai visitatori: sabato 13 dicembre, dalle 10 alle 19. Domenica 14 dicembre dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso libero. Tutti sono i benvenuti…
Espanol :
Ven y déjate llevar por la magia de la Navidad… Numerosos puestos, ideas de regalos, tatuajes de purpurina, Papá Noel, princesa/robot, paseos en poni, globoflexia, espectáculo de fuego… Mercado de Navidad abierto a los visitantes: sábado 13 de diciembre de 10.00 a 19.00 h. Domingo 14 de diciembre, de 10.00 a 18.00 h. Entrada gratuita. Todos son bienvenidos…
