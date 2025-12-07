Marché de Noël, Rezé Haute-Île Quartier Haute Île (Rezé) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Grand déballage de créateurs et artisansLes Isles & La Maison de Judith / 5 et 29 rue des chevaliers. Tram Pont-RousseauDeux lieux chaleureux et uniques – le restaurant Les Isles et la Maison de Judith – se transforment en véritables cavernes d’Ali Baba où créateurs et artisans locaux vous présentent leurs trésors.Au programme :Décoration, art, gourmandises, gravures, bijoux, luminaires, savons, maroquinerie, accessoires de mode, upcycling, plantes aromatiques, cabinet de curiosités, cyanotype, peinture, crochet, séance de dédicaces, brocante années 70 … et bien d’autres pépites !Venez chiner vos cadeaux de Noël, découvrir des créations uniques et rencontrer ceux qui les font avec passion.Un moment chaleureux, festif et créatif au cœur de Rezé !Sésame, ouvre-toi ! Entrée libre et ambiance conviviale garantie

Quartier Haute Île (Rezé) Rezé 44400