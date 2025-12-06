Marché de Noël Ribagnac

Marché de Noël

A la ferme Ribagnac Dordogne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Venez profiter du Marché de Noël à la ferme une ferme entièrement illuminée, une ambiance chaleureuse et de nombreuses animations vous y attendent !

Au programme snacks gourmands, vin chaud, stands de producteurs et d’artisans, pour découvrir des produits locaux et préparer vos fêtes.

Les plus jeunes (et les grands enfants !) pourront caresser les chèvres, rencontrer le Père Noël et se promener au cœur de décors féeriques spécialement installés pour l’occasion.

Un moment magique à partager en famille ou entre amis ! .

A la ferme Ribagnac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 20 39 19

