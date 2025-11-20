Marché de Noël Ribérac
Marché de Noël Ribérac samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place des Beauvières Ribérac Dordogne
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Marché de noël
Samedi & dimanche les deux jours père noël, jeux pour enfants, maquillage, tombola
Dimanche démonstration de cavage à 11h et spectacle de danse Entrechat à 15h
Buvette et restauration sur place
Place des Beauvières Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 23 64 57
English :
Christmas market ?
Saturday & Sunday both days: Santa Claus, children’s games, face painting, tombola
Sunday: cavage demonstration at 11am and Entrechat dance show at 3pm
Refreshments and snacks on site
German : Marché de Noël
Weihnachtsmarkt ?
Samstag & Sonntag an beiden Tagen: Weihnachtsmann, Spiele für Kinder, Schminken, Tombola
Sonntag: Vorführung der Cavage um 11 Uhr und Entrechat-Tanzshow um 15 Uhr
Getränke und Essen vor Ort
Italiano :
Mercatino di Natale?
Sabato e domenica: Babbo Natale, giochi per bambini, face painting, tombola
Domenica: dimostrazione di cavage alle 11.00 e spettacolo di danza di Entrechat alle 15.00
Rinfreschi e cibo in loco
Espanol : Marché de Noël
Mercadillo de Navidad ?
Sábado y domingo ambos días: Papá Noel, juegos infantiles, pintura de caras, tómbola
Domingo: demostración de cavage a las 11h y espectáculo de danza Entrechat a las 15h
Refrescos y comida in situ
L’événement Marché de Noël Ribérac a été mis à jour le 2025-11-18 par Val de Dronne