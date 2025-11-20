Marché de Noël Ribérac

Marché de Noël

Marché de Noël Ribérac samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Place des Beauvières Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-13

Marché de noël
Samedi & dimanche les deux jours père noël, jeux pour enfants, maquillage, tombola
Dimanche démonstration de cavage à 11h et spectacle de danse Entrechat à 15h
Buvette et restauration sur place
Place des Beauvières Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 23 64 57 

English :

Christmas market ?
Saturday & Sunday both days: Santa Claus, children’s games, face painting, tombola
Sunday: cavage demonstration at 11am and Entrechat dance show at 3pm
Refreshments and snacks on site

German : Marché de Noël

Weihnachtsmarkt ?
Samstag & Sonntag an beiden Tagen: Weihnachtsmann, Spiele für Kinder, Schminken, Tombola
Sonntag: Vorführung der Cavage um 11 Uhr und Entrechat-Tanzshow um 15 Uhr
Getränke und Essen vor Ort

Italiano :

Mercatino di Natale?
Sabato e domenica: Babbo Natale, giochi per bambini, face painting, tombola
Domenica: dimostrazione di cavage alle 11.00 e spettacolo di danza di Entrechat alle 15.00
Rinfreschi e cibo in loco

Espanol : Marché de Noël

Mercadillo de Navidad ?
Sábado y domingo ambos días: Papá Noel, juegos infantiles, pintura de caras, tómbola
Domingo: demostración de cavage a las 11h y espectáculo de danza Entrechat a las 15h
Refrescos y comida in situ

L’événement Marché de Noël Ribérac a été mis à jour le 2025-11-18 par Val de Dronne