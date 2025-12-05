Marché de Noël Rigny

Marché de Noël

Salle des fêtes Rigny Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

La Clef des champs vous invite à son traditionnel marché de Noël.

Stands exposants, et stands création de Noël.

Buvette et petite restauration. .

Salle des fêtes Rigny 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 80 39 82 laclefdeschamps70@outlook.fr

