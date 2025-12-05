Marché de Noël Rigny
Marché de Noël Rigny vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Rigny Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 16:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
La Clef des champs vous invite à son traditionnel marché de Noël.
Stands exposants, et stands création de Noël.
Buvette et petite restauration. .
Salle des fêtes Rigny 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 80 39 82 laclefdeschamps70@outlook.fr
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Rigny a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY