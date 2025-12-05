Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Rigny

vendredi 5 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes Rigny Haute-Saône

Gratuit
Début : 2025-12-05 16:00:00
fin : 2025-12-05

2025-12-05

La Clef des champs vous invite à son traditionnel marché de Noël.
Stands exposants, et stands création de Noël.
Buvette et petite restauration.

Salle des fêtes Rigny 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 80 39 82  laclefdeschamps70@outlook.fr

