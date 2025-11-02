Marché de Noël Salle des fêtes Rilhac-Lastours
Marché de Noël Salle des fêtes Rilhac-Lastours dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Bourg de Lastours Rilhac-Lastours Haute-Vienne
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
De nombreux exposants seront présents, animations, buvette et pâtisseries sur place. .
Salle des fêtes Bourg de Lastours Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 12 35
