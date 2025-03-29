Marché de Noël

salle polyvalente Riotord Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Plongez dans l’esprit de Noël dès 15h à la salle polyvalente. Découvrez un marché avec de nombreux exposants, une buvette chaleureuse et de la petite restauration pour ravir vos papilles. Le Père Noël vous attend pour des photos mémorables.

.

.

salle polyvalente Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Get into the Christmas spirit from 3pm onwards at the Salle Polyvalente. Discover a market with numerous exhibitors, a cosy refreshment bar and snacks to delight your taste buds. Santa Claus awaits you for memorable photos.

.

German :

Tauchen Sie ab 15 Uhr in der Mehrzweckhalle in die Weihnachtsstimmung ein. Entdecken Sie einen Markt mit zahlreichen Ausstellern, einen gemütlichen Imbiss und kleine Speisen, die Ihren Gaumen verwöhnen. Der Weihnachtsmann erwartet Sie für unvergessliche Fotos.

.

Italiano :

Entrate nello spirito natalizio a partire dalle 15.00 nella sala del villaggio. Scoprite un mercatino con numerosi espositori, un accogliente bar e piccoli spuntini per deliziare il vostro palato. Babbo Natale vi aspetta per scattare foto memorabili.

.

Espanol :

Entre en el espíritu navideño a partir de las 15:00 horas en la sala de fiestas del pueblo. Descubra un mercado con numerosos expositores, un acogedor bar de refrescos y pequeños tentempiés para deleitar su paladar. Papá Noel le espera para hacerle unas fotos inolvidables.

.

L’événement Marché de Noël Riotord a été mis à jour le 2025-10-10 par Haut Pays du Velay Tourisme