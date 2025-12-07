Marché de Noël Roche-Saint-Secret-Béconne

Marché de Noël

Place de l’Eglise et Salle des Fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Artisans et créateurs. Présence du Père Noël de 11h30 à 15h30.

Restauration

.

Place de l’Eglise et Salle des Fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 86 46 47

English :

Craftsmen and designers. Presence of Santa Claus from 11:30 a.m. to 3:30 p.m.

Catering

German :

Kunsthandwerker und Kunstschaffende. Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 11:30 bis 15:30 Uhr.

Verpflegung

Italiano :

Artigiani e designer. Babbo Natale dalle 11.30 alle 15.30.

Ristorazione

Espanol :

Artesanos y diseñadores. Papá Noel de 11.30 a 15.30 h.

Catering

