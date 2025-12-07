Marché de Noël Roche-Saint-Secret-Béconne
Marché de Noël Roche-Saint-Secret-Béconne dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de l’Eglise et Salle des Fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Artisans et créateurs. Présence du Père Noël de 11h30 à 15h30.
Restauration
Place de l’Eglise et Salle des Fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 86 46 47
English :
Craftsmen and designers. Presence of Santa Claus from 11:30 a.m. to 3:30 p.m.
Catering
German :
Kunsthandwerker und Kunstschaffende. Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 11:30 bis 15:30 Uhr.
Verpflegung
Italiano :
Artigiani e designer. Babbo Natale dalle 11.30 alle 15.30.
Ristorazione
Espanol :
Artesanos y diseñadores. Papá Noel de 11.30 a 15.30 h.
Catering
