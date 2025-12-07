Marché de Noël Salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne
Marché de Noël Salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël avec exposants en intérieur et extérieur avec animation.
.
Salle des fêtes Place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 86 46 47
English :
Christmas market with indoor and outdoor exhibitors and entertainment.
German :
Weihnachtsmarkt mit Ausstellern im Innen- und Außenbereich mit Unterhaltungsprogramm.
Italiano :
Mercatino di Natale con espositori interni ed esterni e intrattenimento.
Espanol :
Mercado navideño con expositores de interior y exterior y espectáculos.
L’événement Marché de Noël Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux