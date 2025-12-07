Marché de Noël Salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne

Marché de Noël

Salle des fêtes Place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Marché de Noël avec exposants en intérieur et extérieur avec animation.

Salle des fêtes Place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 86 46 47

English :

Christmas market with indoor and outdoor exhibitors and entertainment.

German :

Weihnachtsmarkt mit Ausstellern im Innen- und Außenbereich mit Unterhaltungsprogramm.

Italiano :

Mercatino di Natale con espositori interni ed esterni e intrattenimento.

Espanol :

Mercado navideño con expositores de interior y exterior y espectáculos.

