Marché de Noël l’Espace Culturel Rogny-les-Sept-Écluses

Marché de Noël

l’Espace Culturel Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Comme chaque année, venez flâner parmi les stands artisanaux, déguster des gourmandises de saison, et partager un moment convivial en famille ou entre amis. On vous attend nombreux! .

l’Espace Culturel Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 85 95 78 mamienovachantal@orange.fr

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2025-10-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !