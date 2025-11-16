Marché de Noël Romans-sur-Isère
Marché de Noël Romans-sur-Isère dimanche 16 novembre 2025.
Marché de Noël
41 Rue Guynemer Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 08:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Créateurs et exposants seront au rendez-vous pour ce dimanche au couleurs de marché de Noël organisé pour l’Association de la Maison de quartier Coluche.
41 Rue Guynemer Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 73 44 57 girard.sylvette@akeonet.com
English :
Designers and exhibitors will be on hand this Sunday for a Christmas market organized by the Association de la Maison de quartier Coluche.
German :
Kreative und Aussteller werden an diesem Sonntag in den Farben des Weihnachtsmarktes, der für die Association de la Maison de quartier Coluche organisiert wird, anzutreffen sein.
Italiano :
Designer ed espositori saranno presenti questa domenica al mercatino di Natale organizzato dall’Association de la Maison de quartier Coluche.
Espanol :
Diseñadores y expositores acudirán este domingo al mercado navideño organizado por la Association de la Maison de quartier Coluche.
L’événement Marché de Noël Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-27 par Valence Romans Tourisme