Marché de Noël Résidence les jardins d’Arcadie Romans-sur-Isère

Marché de Noël

Résidence les jardins d’Arcadie 11 avenue Duchesne Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-12 17:30:00

Date(s) :

2025-12-12

La Résidence des Jardins d’Arcadie organise son 1er marché de Noël vendredi 12 décembre.

Présence de divers artisans locaux et petites restauration ( vin chaud, crêpes, chocolat chaud …).

.

Résidence les jardins d’Arcadie 11 avenue Duchesne Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 80 86 56 romanssurisere.adjdir@jardins-arcadie.fr

English :

The Résidence des Jardins d’Arcadie is organizing its 1st Christmas market on Friday December 12.

A variety of local craftsmen will be on hand, along with light refreshments (mulled wine, crêpes, hot chocolate, etc.).

L’événement Marché de Noël Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-03 par Valence Romans Tourisme