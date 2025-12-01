Marché de Noël Résidence les jardins d’Arcadie Romans-sur-Isère
Marché de Noël Résidence les jardins d’Arcadie Romans-sur-Isère vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Résidence les jardins d’Arcadie 11 avenue Duchesne Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-12 17:30:00
2025-12-12
La Résidence des Jardins d’Arcadie organise son 1er marché de Noël vendredi 12 décembre.
Présence de divers artisans locaux et petites restauration ( vin chaud, crêpes, chocolat chaud …).
Résidence les jardins d’Arcadie 11 avenue Duchesne Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 80 86 56 romanssurisere.adjdir@jardins-arcadie.fr
The Résidence des Jardins d’Arcadie is organizing its 1st Christmas market on Friday December 12.
A variety of local craftsmen will be on hand, along with light refreshments (mulled wine, crêpes, hot chocolate, etc.).
