Marché de Noël Espace Confluence Romans-sur-Isère
Marché de Noël Espace Confluence Romans-sur-Isère samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Espace Confluence 42 place Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Espace Confluence propose cette année son marché de Noël !
Venez découvrir de jolies créations artisanales à mettre au pied du sapin, de petites douceurs, et boissons chaudes !
Espace Confluence 42 place Jacquemart Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 28 11 50 contact@espaceconfluence.fr
English :
Espace Confluence is hosting its own Christmas market this year!
Come and discover beautiful handcrafted creations for your Christmas tree, as well as sweet treats and hot drinks!
German :
Espace Confluence bietet dieses Jahr seinen Weihnachtsmarkt an!
Entdecken Sie hübsche handwerkliche Kreationen, die Sie unter den Baum legen können, kleine Leckereien und heiße Getränke!
Italiano :
L’Espace Confluence organizza quest’anno il suo mercatino di Natale!
Venite a scoprire bellissime creazioni fatte a mano da mettere sotto l’albero, oltre a dolci e bevande calde!
Espanol :
Espace Confluence celebra este año su mercado navideño
Venga y descubra preciosas creaciones hechas a mano para poner bajo el árbol, así como dulces y bebidas calientes
