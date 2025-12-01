Marché de Noël Espace Confluence Romans-sur-Isère

Marché de Noël

Espace Confluence 42 place Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Espace Confluence propose cette année son marché de Noël !

Venez découvrir de jolies créations artisanales à mettre au pied du sapin, de petites douceurs, et boissons chaudes !

.

Espace Confluence 42 place Jacquemart Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 28 11 50 contact@espaceconfluence.fr

English :

Espace Confluence is hosting its own Christmas market this year!

Come and discover beautiful handcrafted creations for your Christmas tree, as well as sweet treats and hot drinks!

German :

Espace Confluence bietet dieses Jahr seinen Weihnachtsmarkt an!

Entdecken Sie hübsche handwerkliche Kreationen, die Sie unter den Baum legen können, kleine Leckereien und heiße Getränke!

Italiano :

L’Espace Confluence organizza quest’anno il suo mercatino di Natale!

Venite a scoprire bellissime creazioni fatte a mano da mettere sotto l’albero, oltre a dolci e bevande calde!

Espanol :

Espace Confluence celebra este año su mercado navideño

Venga y descubra preciosas creaciones hechas a mano para poner bajo el árbol, así como dulces y bebidas calientes

L’événement Marché de Noël Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-13 par Valence Romans Tourisme