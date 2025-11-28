Marché de Noël Romilly-sur-Andelle
Marché de Noël Romilly-sur-Andelle vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël
Sente des Jardins du Couchant Romilly-sur-Andelle Eure
Début : 2025-11-28 16:15:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
MARCHÉ DE NOEL
.
Comme l’an dernier à étais un réel succès , nous vous proposons cette année encore
.
Notre marché de Noël sur le parking de la crèche de Romilly sur Andelle
VENDREDI 28 NOVEMBRE
De 16h15 à 20h
.
Buvette sur place avec l’association, crêpes , vin chaud , chocolat chaud ☕ thé
.
Et une belle Tombola grâce à nos créateurs et artisans
.
Nous recherchons des artisans et créateurs , nous refusons les revendeurs et les doublons .
.
Inscription et renseignements uniquement par mail
( mettre en objet du mail Marché de Noël ) .
Sente des Jardins du Couchant Romilly-sur-Andelle 27610 Eure Normandie lapasserelleassociation@gmai.com
