Marché de Noël Romilly-sur-Andelle

Marché de Noël

Sente des Jardins du Couchant Romilly-sur-Andelle Eure

Début : 2025-11-28 16:15:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

MARCHÉ DE NOEL

Comme l’an dernier à étais un réel succès , nous vous proposons cette année encore

Notre marché de Noël sur le parking de la crèche de Romilly sur Andelle

VENDREDI 28 NOVEMBRE

De 16h15 à 20h

Buvette sur place avec l’association, crêpes , vin chaud , chocolat chaud ☕ thé

Et une belle Tombola grâce à nos créateurs et artisans

Nous recherchons des artisans et créateurs , nous refusons les revendeurs et les doublons .

Inscription et renseignements uniquement par mail

( mettre en objet du mail Marché de Noël ) .

Sente des Jardins du Couchant Romilly-sur-Andelle 27610 Eure Normandie lapasserelleassociation@gmai.com

