Marché de Noel Salle des fêtes Roncey
Marché de Noel Salle des fêtes Roncey dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noel
Salle des fêtes 25 Rue des Halles Roncey Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
L’UCA de Roncey organise un marché de Noël le 7 décembre, de nombreux exposants, photos avec le père Noël de 11h à 12h. .
Salle des fêtes 25 Rue des Halles Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 92 77 ucarroncey@gmail.com
