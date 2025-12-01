Marché de Noël rue Le Corbusier Ronchamp

Marché de Noël

rue Le Corbusier Place de l’Église Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Marché de Noël sur la place de l’Église à Ronchamp samedi 20 et dimanche 21 décembre de 14h à 20h.

Vente de produits locaux, vente d’artisanat, sous chapiteaux et chalets.

Promenade en calèche, manège pour enfants avec la présence du père Noël!

Ce marché de Noël est proposé par la municipalité de Ronchamp.

Plusieurs animations prévues sur les 2 jours.

Buvette et petite restauration sur place. .

rue Le Corbusier Place de l’Église Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 37 00 80

