Marché de Noël Ronsenac
Marché de Noël Ronsenac samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Ronsenac Charente
Début : Dimanche 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-06
Marché de Noël organisé par l’Amicale des parents du RPI de Ronsenac et Charmant. Nombreux exposants et présence du Père Noël !
Salle polyvalente Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 01 22 44 ape.charmant.ronsenac@gmail.com
English : Christmas Market
Christmas market organised by the Ronsenac and Charmant RPI parents’ association. Lots of stallholders and Father Christmas!
German : Marché de Noël
Weihnachtsmarkt, organisiert von der Amicale des parents du RPI de Ronsenac et Charmant. Zahlreiche Aussteller und Anwesenheit des Weihnachtsmanns!
Italiano : Marché de Noël
Mercatino di Natale organizzato dall’associazione dei genitori di Ronsenac e Charmant RPI. Tante bancarelle e Babbo Natale!
Espanol : Marché de Noël
Mercadillo de Navidad organizado por la asociación de padres de Ronsenac y Charmant RPI. Numerosos puestos y Papá Noel
