Marché de Noël Ronsenac

Marché de Noël Ronsenac samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle polyvalente Ronsenac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël organisé par l’Amicale des parents du RPI de Ronsenac et Charmant. Nombreux exposants et présence du Père Noël !

.

Salle polyvalente Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 01 22 44 ape.charmant.ronsenac@gmail.com

English : Christmas Market

Christmas market organised by the Ronsenac and Charmant RPI parents’ association. Lots of stallholders and Father Christmas!

German : Marché de Noël

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Amicale des parents du RPI de Ronsenac et Charmant. Zahlreiche Aussteller und Anwesenheit des Weihnachtsmanns!

Italiano : Marché de Noël

Mercatino di Natale organizzato dall’associazione dei genitori di Ronsenac e Charmant RPI. Tante bancarelle e Babbo Natale!

Espanol : Marché de Noël

Mercadillo de Navidad organizado por la asociación de padres de Ronsenac y Charmant RPI. Numerosos puestos y Papá Noel

L’événement Marché de Noël Ronsenac a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme du Sud Charente