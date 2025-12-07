MARCHÉ DE NOËL

Rue des Acacias Roquecourbe-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le Domaine de Montaude vous propose de préparer les fêtes de fin d’année en toute convivialité !

Le marché de Noël vous permettra de réaliser vos premiers achats de produits artisanaux et d’art.

Dégustation de vin chaud, restauration snacking, bar à huitre sur place.

Rue des Acacias Roquecourbe-Minervois 11700 Aude Occitanie +33 6 47 21 54 68 contact@domainemontaude.com

English :

Domaine de Montaude invites you to get ready for the festive season in style!

The Christmas market will give you the opportunity to make your first purchases of arts and crafts.

Mulled wine tasting, snack bar, oyster bar on site.

German :

Die Domaine de Montaude bietet Ihnen die Möglichkeit, die Feiertage in geselliger Runde vorzubereiten!

Auf dem Weihnachtsmarkt können Sie Ihre ersten Einkäufe von Kunsthandwerk und Kunstprodukten tätigen.

Glühweinverkostung, Snacks, Austernbar vor Ort.

Italiano :

Il Domaine de Montaude vi invita a prepararvi per le feste in grande stile!

Il mercatino di Natale vi darà la possibilità di fare i primi acquisti di artigianato artistico.

Degustazione di vin brulé, snack bar e oyster bar in loco.

Espanol :

El Domaine de Montaude le invita a prepararse para las fiestas por todo lo alto

El mercado navideño le dará la oportunidad de hacer sus primeras compras de artesanía.

Degustación de vino caliente, snack bar y bar de ostras.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Roquecourbe-Minervois a été mis à jour le 2025-11-21 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois