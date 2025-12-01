Marché de Noel

Place de l’Eglise Rosenwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Ambiance conviviale et esprit de Noël au cœur du village, entre gourmandises, boissons chaudes, braseros et rencontres avec les artisans locaux. Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis, dans un cadre authentique et festif. Tartes flambées dès 18h.

Un rendez-vous convivial et festif au cœur du village, réunissant habitants, associations locales, artisans et commerçants dans une ambiance chaleureuse de fin d’année.

Autour des chalets et des espaces d’animation, profitez d’un moment de partage ponctué de dégustations gourmandes, avec notamment du vin chaud, des boissons chaudes et tartes flambées de 18h à 21h.

Braseros et spécialités locales contribuent à créer une atmosphère hivernale propice à la rencontre et à la convivialité, dans différents lieux emblématiques de la commune.

Un temps fort apprécié pour célébrer ensemble la magie de Noël dans un cadre authentique. .

Place de l’Eglise Rosenwiller 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 62 11 95 rosace.rosenwiller@gmail.com

English :

A friendly atmosphere and Christmas spirit in the heart of the village, with delicacies, hot drinks, braziers and encounters with local artisans. A warm moment to share with family and friends, in an authentic and festive setting. Tartes flambées from 6pm.

L’événement Marché de Noel Rosenwiller a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile