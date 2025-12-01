Marché de Noël Rosières

Marché de Noël

Place des Anciens Combattants Rosières Haute-Loire

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Le marché de Noël de Rosières c’est le 14 décembre . . .

Organisé par la municipalité le traditionnel marché de Noël rosièrois se tiendra de 10h à 18h sur la Place des Anciens Combattants.

Place des Anciens Combattants Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 40 59

English :

The Rosières Christmas Market is on December 14th … .

Organized by the municipality, the traditional Rosières Christmas market will be held from 10am to 6pm on the Place des Anciens Combattants.

German :

Der Weihnachtsmarkt von Rosières findet am 14. Dezember statt….

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Rosières wird von der Gemeinde organisiert und findet von 10 bis 18 Uhr auf dem Place des Anciens Combattants statt.

Italiano :

Il mercatino di Natale di Rosières si terrà il 14 dicembre… .

Organizzato dal Comune, il tradizionale mercatino di Natale di Rosières si terrà dalle 10.00 alle 18.00 sulla Place des Anciens Combattants.

Espanol :

El Mercado de Navidad de Rosières se celebra el 14 de diciembre … .

Organizado por el ayuntamiento, el tradicional mercado navideño de Rosières se celebrará de 10:00 a 18:00 horas en la plaza de los Antiguos Combatientes.

