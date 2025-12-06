Marché de Noël

Rosoy-en-Multien Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 08:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Comité des fêtes de Rosoy-en-Multien vous invite à son Marché de Noël le samedi 6 décembre 2025, de 8h à 20h.

Venez profiter d’une journée magique avec de nombreuses animations pour petits et grands

✨ Illumination de Noël à 18h

Bourse aux jouets de 10h à 16h

Arbre de Noël à 17h

Photo avec le Père Noël de 16h à 19h

Un espace restauration sera également à votre disposition pour vous régaler tout au long de la journée.

Ne manquez pas ce rendez-vous convivial pour préparer les fêtes dans une ambiance chaleureuse et féerique !

Le Comité des fêtes de Rosoy-en-Multien vous invite à son Marché de Noël le samedi 6 décembre 2025, de 8h à 20h.

Venez profiter d’une journée magique avec de nombreuses animations pour petits et grands

✨ Illumination de Noël à 18h

Bourse aux jouets de 10h à 16h

Arbre de Noël à 17h

Photo avec le Père Noël de 16h à 19h

Un espace restauration sera également à votre disposition pour vous régaler tout au long de la journée.

Ne manquez pas ce rendez-vous convivial pour préparer les fêtes dans une ambiance chaleureuse et féerique ! .

Rosoy-en-Multien 60620 Oise Hauts-de-France

English :

The Comité des fêtes de Rosoy-en-Multien invites you to its Christmas Market on Saturday, December 6, 2025, from 8am to 8pm.

Come and enjoy a magical day of entertainment for young and old alike:

? Christmas lighting at 6pm

? Toy fair from 10am to 4pm

? Christmas tree at 5pm

? Photo with Santa Claus from 4pm to 7pm

A catering area will also be available for you to enjoy throughout the day.

Don’t miss this friendly gathering to prepare for the festive season in a warm and magical atmosphere!

German :

Das Festkomitee von Rosoy-en-Multien lädt Sie am Samstag, den 6. Dezember 2025, von 8.00 bis 20.00 Uhr zu seinem Weihnachtsmarkt ein.

Genießen Sie einen magischen Tag mit zahlreichen Animationen für Groß und Klein:

? Weihnachtsbeleuchtung um 18 Uhr

? Spielzeugbörse von 10 bis 16 Uhr

? Weihnachtsbaum um 17 Uhr

? Foto mit dem Weihnachtsmann von 16:00 bis 19:00 Uhr

Es gibt auch einen Restaurantbereich, in dem Sie sich den ganzen Tag über kulinarisch verwöhnen lassen können.

Verpassen Sie nicht diesen geselligen Treffpunkt, um sich in einer warmen und märchenhaften Atmosphäre auf die Feiertage vorzubereiten!

Italiano :

Il Comité des fêtes de Rosoy-en-Multien vi invita al suo mercatino di Natale sabato 6 dicembre 2025, dalle 8.00 alle 20.00.

Venite a godervi una giornata magica con tanti divertimenti per grandi e piccini:

? Illuminazione natalizia alle 18.00

? Fiera dei giocattoli dalle 10.00 alle 16.00

? Albero di Natale alle 17.00

? Foto con Babbo Natale dalle 16.00 alle 19.00

Per tutta la giornata sarà disponibile anche un’area di ristorazione.

Non perdete l’occasione di prepararvi alle feste in un’atmosfera calda e magica!

Espanol :

El Comité des fêtes de Rosoy-en-Multien le invita a su Mercado de Navidad el sábado 6 de diciembre de 2025, de 8.00 a 20.00 h.

Venga y disfrute de un día mágico con muchas diversiones para grandes y pequeños:

? Iluminación navideña a las 18.00 h

? Feria del juguete de 10:00 a 16:00

? Árbol de Navidad a las 17h

? Foto con Papá Noel de 16h a 19h

También habrá disponible una zona de catering para disfrutar durante todo el día.

No se pierda esta oportunidad de prepararse para las fiestas en un ambiente cálido y mágico

L’événement Marché de Noël Rosoy-en-Multien a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois